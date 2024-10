Deux transferts inespérés, un club va sauver le PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Discret durant le mercato estival, le PSG pourrait profiter du mois de janvier pour peaufiner son effectif, mais également se séparer de certains joueurs jugés indésirables. Deux d'entre eux ne jouent quasiment plus à savoir Randal Kolo Muani et Milan Skriniar. Et la Juventus pourrait bien se positionner sur les deux joueurs.

A deux mois de l'ouverture du mercato d'hiver, le PSG pourrait en profiter pour se séparer de certains indésirables. Il faut dire que Luis Enrique a fait des choix forts depuis le début de saison, et ne semble plus compter sur certains membres de son effectif. Deux joueurs sont particulièrement concernés, à savoir Randal Kolo Muani, largement distancé dans la hiérarchie des attaquants parisiens, et Milan Skriniar qui, malgré les nombreuses absences dans ce secteur de jeu, se contente de rares apparitions. Ils ne seront donc pas retenus cet hiver.

La Juve reste à l'affût pour Kolo Muani...

Et un club pourrait rendre un énorme service au PSG à savoir la Juventus. En effet, selon les informations de L'EQUIPE, la Vieille Dame aurait pris des renseignements durant l'été concernant la situation de Randal Kolo Muani mais n'avait pas donné suite compte tenu de l'aspect financier. Plus que jamais vendeur, le club parisien sera probablement à l'écoute des offres durant le mois de janvier et pourrait même accepter de vendre son attaquant entre 40 et 50M€. Reste à savoir si la Juventus reviendra à la charge.

... et fait de Skriniar sa priorité

En revanche, il y a bien un joueur sur lequel la Juventus devrait moins hésiter, il s'agit de Milan Skriniar. Et pour cause, d'après La Gazzetta dello Sport, la Vieille Dame fait du Slovaque sa grande priorité pour cet hiver afin de compenser la blessure de Bremer. Là aussi le PSG devrait se montrer réceptif puisque l'ancien joueur de l'Inter ne joue quasiment plus puisque Luis Enrique ne l'a utilisé qu'à trois reprises lorsqu'il fallait fait souffler Marquinhos ou Willian Pacho. Et pourtant, le PSG a plusieurs blessés dans ce secteur de jeu, ce qui en dit long sur la place de Milan Skriniar à Paris. Mais la Juventus pourrait donc rendre service au club de la capitale.