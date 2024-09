Dernier jour du mercato, de gros coups réalisés au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier jour du mercato estival, les clubs de Premier League ont fait leur marché du côté du PSG. Comme attendu, Manuel Ugarte a été vendu à Manchester United tandis que de son côté, Carlos Soler a lui été prêté à West Ham. L’Uruguayen et l’Espagnol vont donc découvrir l’Angleterre, où on est très heureux des affaires réalisés avec le PSG.

C’est dans le sens des départs que le PSG s’est activé pour le dernier jour du mercato. Après avoir prêté Juan Bernat à Villarreal, le club de la capitale s’est tourné vers l’Angleterre pour répondre à son besoin de dégraisser. C’est ainsi que Manuel Ugarte a été vendu à Manchester United pour 50M€ + 10M€ de bonus. Alors qu’on annoncé également un transfert de Carlos Soler à West Ham, l’Espagnol a finalement rejoint les Hammers en prêt.

Manchester United heureux avec Ugarte

West Ham et Manchester United ont donc trouvé leur bonheur au PSG cet été. Directeur sportif des Red Devils, Dan Ashworth a confié à propos de l’arrivée de Manuel Ugarte : « Recruter Manuel était l’une de nos premières cibles pour cet été. Il est l’un des meilleurs du monde pour gagner des ballons et a un excellent bilan en club et au niveau international. Ses qualités, son expérience et sa passion seront de bons compléments pour notre solide groupe au milieu de terrain. Nous avons regardé attentivement Manuel et nous sommes excités de voir l’impact positif qu’il fera sur le terrain et dans le vestiaire ».

West Ham se frotte les mains pour Soler

De son côté, Tim Steidten, directeur technique de West Ham, a lui lâché après avoir recruté Carlos Soler : « Nous sommes heureux d’accueillir Carlos à West Ham. Nous l’admirons depuis un moment et même si nous avons dû attendre le dernier jour du mercato pour s’offrir ses services, nous sommes très heureux de l’avoir avec nous pour le reste de la saison. C’est un joueur très talentueux, qui va à coup sûr ajouter de la qualité à notre milieu de terrain. Son habilité avec le ballon ne peut être remise en question et nous sommes excité de le voir avec un maillot de West Ham. Carlos est notre 9ème recrue de l’été et nous sommes reconnaissant envers la direction pour le soutien durant le mercato ».