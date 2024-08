Mercato : Luis Enrique interpelle le PSG pour Luis Campos

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Grand artisan du mercato du PSG, qu’il a rejoint il y a maintenant deux ans, Luis Campos n’a plus qu’un an de contrat, jusqu’en juin 2025. Présent en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique s’est exprimé sur l’avenir du conseiller sportif parisien, avec qui il aimerait travailler encore de nombreuses années.

Depuis maintenant deux ans, le mercato du PSG est sous la responsabilité de Luis Campos, mais pour combien de temps encore ? Le dirigeant portugais est sous contrat jusqu’en juin 2025 et a peut-être vécu un de ses derniers mercatos à Paris, avant celui d’hiver. À moins que le PSG ne décide de le prolonger, ce qui est en tout cas la volonté de Luis Enrique.

« J’aimerais continuer avec Luis Campos beaucoup d’années »

« J’ai commencé le projet au PSG avec Luis Campos. La première négociation, c’était avec lui. Nous sommes enchantés, le travail réalisé nous satisfait tous les deux. A partir de là, dans le monde du football, il y a tellement de choses qui se passent. Je prends cela d’une façon différente, il n’y a pas d’urgence. Il est évident que j’aimerais continuer avec Luis Campos beaucoup d’années. J’adorerais. Mais la réalité est qu’il faut penser au LOSC. Le jour où je ne serai pas là ou Luis Campos, d’autres personnes seront là. Il faut penser au présent », a déclaré Luis Enrique ce samedi en conférence de presse, à la veille du déplacement du PSG sur la pelouse du LOSC.

« Je n’ai aucun doute que je veux continuer »

Si le contrat de Luis Campos court jusqu'en juin 2025, c’est également le cas de celui de Luis Enrique. « Mon futur est comme le vôtre. Aujourd’hui et merci. Je veux dire que rien ne va nous arriver et qu’on va vivre longtemps. Je suis dans un projet ici, un projet qui est fait à ma mesure, parfait, auquel je me suis bien adapté. Je n’ai aucun doute que je veux continuer, mais il est évident qu'il y a beaucoup de parties, plus qu’une. L’avenir le dira. Il faut vivre le présent », a déclaré l’entraîneur du PSG à propos de son avenir.