Départ de Mbappé : Une excellente nouvelle est annoncée

Les plans de Vincent Labrune, président de la LFP, sont mis à mal par le départ de Kylian Mbappé en fin de saison. L'ancien président de l'OM, qui espérait atteindre le cap du milliard pour les droits TV, va devoir revoir ses plans, même si la catastrophe tant redoutée ne devrait pas avoir lieu.

Le départ de Kylian Mbappé n'arrange personne. Pas le PSG, qui perd le visage de son projet. Président de la LFP, Vincent Labrune se serait bien passé de cette nouvelle, alors que les droits TV pour la période 2024-2029 sont actuellement renégociés. L'ancien dirigeant de l'OM, qui espérait dépasser le cap du milliard, devra revoir ses exigences à la baisse selon Vincent Claudel, dirigeant de l'observatoire du football business.

Une catastrophe est redoutée

« Ce serait un coup dur que Mbappé s’en aille (...) Le problème surtout est que son départ viendrait s’ajouter à celui de Messi et Neymar l’été dernier et que derrière, les clubs locomotives sont à la peine » avait confié Claudel lors d'un entretien accordé au Parisien. Economiste du sport, Pierre Rondeau n'est pas de cet avis. Selon lui, le championnat de France résistera au départ de Kylian Mbappé en fin de saison, et ce même si Lionel Messi et Neymar ont pris la porte lors du dernier mercato estival.

« L’attractivité dépend aussi de la concurrence »