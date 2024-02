«L'un des meilleurs en Europe» a signé au PSG

Arnaud De Kanel

A la surprise générale, le PSG allait au bout de ses idées et signait Ousmane Dembélé contre 50M€ l'été dernier. Peu décisif d'un point de vue statistiques, l'international tricolore est pourtant indispensable tant il crée du déséquilibre dès qu'il a le ballon dans les pieds. Pour Bixente Lizarazu, il s'agit même de l'un des meilleurs dribbleurs d'Europe.

Le PSG a connu un été très mouvementé avec l'arrivée d'un nouvel entraineur, Luis Enrique, le feuilleton Kylian Mbappé et l'arrivée d'une dizaine de joueurs. Ousmane Dembélé fait partie de cette vague d'arrivées et comme souvent, il reçoit de nombreuses critiques pour son inefficacité. Mais il ne faut pas s'arrêter à cela selon Bixente Lizarazu qui estime que le PSG a recruté une référence en matière de dribbles.

«C'est un cauchemar pour les défenseurs»

« Dembélé, avec sa capacité de dribble, pour moi c'est une des meilleurs dribbleurs européens, sa qualité de vitesse et d'accélération, le fait qu'il soit droitier et gaucher le rend insaisissable, et c'est un cauchemar pour les défenseurs », a déclaré le champion du monde 98 sur le plateau de Téléfoot , avant de poursuivre.

«C'est vraiment exceptionnel ce qu'il fait»