Départ de Mbappé : Une autre star du PSG réagit !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ce n'est plus un secret, Kylian Mbappé quittera le PSG au terme de son contrat en juin prochain et devrait prendre la direction du Real Madrid. Malgré tout ce contexte très délicat à gérer sur le plan médiatique, l'attaquant tricolore continue d'afficher une grande sérénité comme le confirme son coéquipier au PSG et en sélection, Lucas Hernandez.

Kylian Mbappé et le PSG, c'est bientôt la fin ! Mi-février, le capitaine de l'équipe de France avait informé les dirigeants parisiens de sa volonté de ne pas prolonger son contrat pour s'en aller libre en fin de saison. Et sauf un incroyable rebondissement de dernière minute, Mbappé devrait s'engager avec le Real Madrid. Mais en attendant, il doit gérer le tempête médiatique...

Il annonce un gros transfert, jackpot pour le PSG ? https://t.co/vZ1vIzctx0 pic.twitter.com/EBkFnYKP70 — le10sport (@le10sport) March 23, 2024

L'avenir de Mbappé sur toutes les lèvres

En effet, alors qu'il a pour l'instant refusé de confirmer publiquement son départ du PSG pour le Real Madrid, Kylian Mbappé est assailli de questions au sujet de son avenir. Un feuilleton qui ne cesse de faire couler beaucoup d'encre, mais de son côté, la star des Bleus ne montre aucune faiblesse.

« Il a toujours été très tranquille »