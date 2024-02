Départ de Mbappé : La stratégie du PSG est dévoilée !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG va devoir à apprendre à vivre sans Kylian Mbappé la saison prochaine. Le joueur de 25 ans quittera le projet QSI à la fin de la saison, mais devrait permettre le lancement d'une nouvelle phase, basée surtout sur la formation et le collectif. Il n'est pas impossible de voir le PSG devenir propriétaire de son stade dans les prochaine saisons afin de continuer à grandir.

L'ère des Galactiques au PSG prendra officiellement fin au terme de cette saison. Après Lionel Messi ou encore Neymar ces derniers mois, Kylian Mbappé a annoncé son départ à l'issue de son contrat, en juin prochain. Un départ auquel se prépare Nasser Al-Khelaïfi depuis plusieurs mois. Le président du PSG souhaiterait profiter de cette opération pour recréer un collectif. Le prochain mercato estival confirmera les intentions du PSG, qui envisage de se renforcer sur chaque ligne. Victor Osimhen (Napoli), Bernardo Silva (Manchester City) ou encore Rafael Leao (Milan AC) ont été cités. La somme prévue pour la prolongation de Mbappé sera réinvestie sur le recrutement, ce qui laisse augurer un été agité.

Le PSG veut mettre le paquet sur le centre de formation

Mais le PSG voudrait aussi s'épargner de lourdes dépenses sur le mercato. Pour cela, le club souhaite profiter de ses nouvelles installations à Poissy pour améliorer son centre de formation et sortir ls futurs cracks de la formation selon les informations du Parisien. Al-Khelaïfi espère que de nouveaux joueurs réussiront la transition comme l'ont fait Warren Zaïre-Emery, Ethan Mbappé ou encore Senny Mayulu.

Le PSG veut accroître ses revenus grâce au stade

Pour continuer à grandir sans Kylian Mbappé, le PSG devra parvenir à le faire oublier, notamment auprès des sponsors. De nouvelles stars doivent émerger et le club en a bien conscience. Mais les dirigeants savent aussi qu'ils ont encore une grande marge de manœuvre en ce qui concerne les rentrées d'argent. Car le PSG est l'un des rares cadors à ne pas être propriétaire de son stade, ce qui l'handicape fortement. Les négociations avec la Mairie de Paris pour la vente du Parc des Princes sont à l'arrêt et un déménagement en région parisienne est évoqué. Le nouvel actionnaire Arctos s'est saisi de ce projet et pourrait bien bouger les lignes. Les balbutiements d'un PSG 2.0 se font ressentir.