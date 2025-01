Dégouté, il raconte son transfert manqué au PSG

Axel Cornic

Depuis l’arrivée de QSI, le Paris Saint-Germain a bouclé un grand nombre de transferts, certains plus réussi que d’autres. Mais beaucoup ont également échoué et c’est le cas avec Federico Balzaretti, ancien international italien qui était censé lancer le nouveau projet qatari en 2011.

L’histoire récente du PSG est surtout faite d’indiscrétions de mercato, avec certaines des opérations les plus importantes de la planète football. On rappelle notamment que les 222M€ du transfert de Neymar en provenance du FC Barcelone, restent la plus grosse dépense jamais faite par un club sur le marché des transferts. Mais tout n’a toujours pas été rose...

« En 2011, j'aurais dû aller au Paris Saint-Germain »

La liste des échecs du PSG est en effet très longue et Federico Balzaretti a raconté l’un des nombreux épisodes. « Ce n'est pas toujours facile de rester dans un club, quand on veut partir. C'est ce qui m'est arrivé en 2011 lorsque j'aurais dû aller au Paris Saint-Germain, qui n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui, mais la première année avec une propriété qatarie... » a confié l’ancien latéral gauche italien, dans le podcast Cronache di Spogliatoio.

« J'étais censé être le troisième achat avec Sirigu et Pastore »

« Qui était dans l'équipe ? Personne encore, c'était l'été où ils ont emmené Sirigu et Pastore » a poursuivi Balzaretti, qui évoluait également à Palermo à cette époque avec Javier Pastore et Salvatore Sirigu, qui ont pour leur part fini par rejoindre le PSG. « J'étais censé être le troisième achat. Même Palerme n’était pas ma ville d’origine, je m’y sentais chez moi. Mais ma femme était à Paris, donc je n'ai rien dit. Cette opération a ensuite échoué. Il est clair que lorsqu’une opportunité comme celle-ci est manquée, on se sent mal ».