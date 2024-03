Coup dur pour ce transfert à 25M€ de l'OM

Axel Cornic

Seulement un an après son transfert historique, Vitinha été poussé vers le départ à l’Olympique de Marseille, avec un prêt du côté du Genoa. Une solution qui semble beaucoup lui plaire, puisque le Portugais a récemment annoncé qu’il aimerait bien prolonger l’aventure dans le club italien... mais est-ce vraiment possible ?

Il devait devenir le nouveau grand attaquant de l’OM, mais Vitinha n’a jamais vraiment convaincu. Ainsi, Pablo Longoria a décidé de le prêter au Genoa lors du dernier mercato hivernal et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’attaquant se plait en Serie A.

Panique à l’OM, Gasset a déjà la solution https://t.co/LHFkWCh1DY pic.twitter.com/6ElhHOXjZo — le10sport (@le10sport) March 23, 2024

« J’aimerais rester, mais nous savons que dans ces discours certains facteurs entrent en jeu et ce n’est pas de mon ressort »

C’est en tout cas ce qu’il a expliqué dans un entretien tout récemment accordé à La Gazzetta dello Sport ! « J’aimerais rester, mais nous savons que dans ces discours certains facteurs entrent en jeu et ce n’est pas de mon ressort » a déclaré l’attaquant de l’OM. « Je ne peux que remercier tous ceux qui m’ont accueilli au Genoa : l’entraîneur, le staff, les dirigeants et mes coéquipiers ». Vitinha a pour le moment disputé six matchs sous les ordres d’Alberto Gilardino, marquant un but.

Le Genoa peut-il lever son option d’achat ?