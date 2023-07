Coup de tonnerre, Mbappé va quitter le PSG ?

Jean de Teyssière

L'avenir de Kylian Mbappé semble de plus en plus s'inscrire loin du PSG. Le club qu'il a rejoint lors de l'été 2017 serait en passe de le vendre, s'il ne prolonge pas son contrat. C'est du moins la position ferme du président du club, Nasser al-Khelaïfi. Cette déclaration de NAK semble ouvrir de plus en plus la porte à un départ cet été.

Le PSG se préparait à vivre une intersaison musclée, mais pas à ce point. L'annonce de la part de Kylian Mbappé le 12 juin dernier qu'il ne prolongerait pas son contrat jusqu'en 2025 a eu l'effet d'une bombe au sein du club qui doit gérer cet épineux dossier. L'issue n'est pas encore certaine, mais penche désormais plus d'un côté que de l'autre.

Aucune offre pour Mbappé

Dans son édition du jour, le journal L'Équipe revient longuement sur la conférence de presse du PSG mercredi pour officialiser l'arrivée de Luis Enrique. Mais ce qui a retenu l'attention, c'est bien évidemment la phrase de Nasser al-Khelaïfi qui rappelle que si son numéro 7 ne prolonge pas, il sera vendu. Problème, pour le moment, selon L'Équipe , le club parisien n'a reçu aucune offre.

Un départ inéluctable ?