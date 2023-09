Coup de théâtre à l’ASSE, il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un début de saison très compliqué, l’ASSE affront Caen samedi dans un match déjà décisif pour l’avenir de Laurent Batlles. En cas de nouvelle défaite, il pourrait être démis de ses fonctions, ce que Denis Balbir a du mal à comprendre. Pour le journaliste, Laurent Batlles reste l’homme de la situation chez les Verts.

Seulement 15e de Ligue 2 avec une seule victoire au compteur, l'ASSE ne connait pas le début de saison espéré. C'est la raison pour laquelle Laurent Batlles est déjà menacé et une nouvelle contre-performance samedi sur la pelouse du leader Caen pourrait sceller l'avenir du coach des Verts. Une solution radicale que ne valide pas Denis Balbir.

Batlles menacé ?

« Samedi, à Caen, Laurent Batlles aura la pression. Selon certains échos, le coach de l’ASSE joue son avenir sur ce match. A titre personnel, je ne comprends pas. Pour moi, les choses ne sont pas faites dans l’ordre. C’est en tirant le bilan de la saison passée qu’il fallait faire des choix. Soit on se dit que Batlles, qui a redressé l’équipe après un début de saison catastrophique, est l’homme de la situation et on le conforte. Soit on se dit dès le départ que, s’il nous a tiré d’affaire l’an passé, il n’est pas le coach qui peut faire monter les Verts. Dans tous les cas, il n’y a pas d’entre-deux. Surtout après un début de saison de saison qui est très moyen mais pas non plus complètement catastrophique avec 20 points de retard sur le podium », écrit-il dans sa chronique pour BUT Football Club .

Balbir ne comprend pas