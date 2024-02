Contacté par le PSG, il balance sur son mercato

Thibault Morlain

L'été dernier, suite à la terrible blessure de Sergio Rico, le PSG avait réfléchi à recruter un nouveau gardien, malgré Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas, qui venait d'arriver. En ce sens, il avait été question d'un intérêt pour Yassine Bounou. Annoncé dans le viseur du PSG, le Marocain s'est finalement envolé pour l'Arabie Saoudite et le club d'Al-Hilal.

En plus d'Arnau Tenas, un autre gardien aurait pu être recruté par le PSG au mercato estival. Devant faire face à la blessure de Sergio Rico, le club de la capitale a notamment réfléchi à la possibilité de faire venir Yassine Bounou. « Concernant Paris, le Real Madrid où le Bayern Munich, oui il y a eu des contacts avec ces trois clubs là pendant le mercato. Ce que je peux vous dire, c’est que j’étais l’une des options pour ces clubs. Mais comme vous savez, dans le football, ça ne dépend pas juste de moi », expliquait le gardien marocain.



« J'avais besoin d'un nouveau défi »

Profitant d'un entretient pour Colinterview , Yassine Bounou est revenu sur son mercato estival. Celui qui a quitté le FC Séville pour Al-Hilal a alors expliqué : « Le mercato, pour les gardiens, ce n'est pas toujours évident. J'étais dans une situation où Séville, c'était la maison, mais ce n'était pas évident, le club était dans une situation compliquée. Ils auraient été content que je reste, mais s'il y avait une bonne offre, c'était l'objectif du club. Pour moi aussi, j'avais besoin d'un nouveau défi. Au début, je parlais avec le club, je devais attendre. Al-Hilal est arrivé, ils me font une offre et me laissent quelques jours pour réfléchir ».

« Ça a tardé à cause de la blessure de Neuer »