Conceiçao - OM : Un premier transfert en Ligue 1 ?

Arnaud De Kanel

Sergio Conceição n'a pas encore officiellement accepté de rejoindre l'OM, mais les discussions ont bien progressé. Le technicien portugais a même commencé à aborder le sujet du recrutement avec le président du club, Pablo Longoria. Parmi les cibles potentielles, Conceição aurait un œil sur Lilian Brassier, qui vient de réaliser une saison remarquable sous les couleurs du Stade Brestois en Ligue 1.

L'OM poursuit sa quête d'entraineur et fait désormais de Sergio Conceição sa priorité absolue. Les discussions sont à un stade avancé, si avancé que la question du mercato aurait déjà été abordée en profondeur. Le Portugais veut forcément avoir des garanties sur le recrutement à venir et il pourrait demander à ses dirigeants de boucler un premier transfert en Ligue 1.



Mercato : L’OM au cœur d’une énorme bataille pour ce transfert en Ligue 1 ? https://t.co/Pr1PYdxivX pic.twitter.com/QagGjCfvS4 — le10sport (@le10sport) June 10, 2024

Sergio Conceição est fan de Brassier

D'après les informations de la presse italienne, Sergio Conceição souhaiterait recruter Lilian Brassier en cas de signature à l'OM. Le coach portugais apprécie énormément le défenseur brestois et il avait même tenté de le faire venir cet hiver lorsqu'il était en poste au FC Porto. Une tendance confirmée par Nicolas Filhol, journaliste pour Football Club de Marseille .

«C’est un joueur qui plaît énormément à Sergio Conceiçao»