Transferts : Guardiola brise le rêve du PSG en direct ?

Thomas Bourseau

Le mercato a ouvert ses portes ce lundi 10 juin en France. Le PSG va donc pouvoir officiellement boucler les transferts pour lesquels il s’est mis d’accord avec les parties concernées. Pour ce qui est de Bernardo Silva, signature rêvée du conseiller football Luis Campos, Pep Guardiola s’est montré clair.

Pep Guardiola est l’entraîneur de Bernardo Silva depuis l’été 2017 à Manchester City. Sept années plus tard et malgré les rumeurs de transfert régulières au sujet de l’international portugais de 29 ans, le Paris Saint-Germain n’est jamais parvenu à le recruter. Et ce, bien que Luis Campos rêve d’en faire un joueur du PSG comme le10sport.com vous le dévoilait en août 2022 ou bien que le club parisien ait dégainé une offre de 80M€ repoussée par City.

«Personne ne nous a appelés jusqu'à présent»

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec une clause libératoire à 58M€, Bernardo Silva pourrait quitter Manchester City et donc Pep Guardiola si le PSG dégainait une offre de transfert. Ce qui n’est pas d’actualité à en croire l’entraîneur espagnol. « Il y a beaucoup de rumeurs dans la presse sur Bernardo mais personne ne nous a appelés jusqu'à présent ».

«C'est un joueur merveilleux, j'espère qu'il va rester avec nous à Manchester City»