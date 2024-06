Clauss : L’OM se prépare à une catastrophe

Arnaud De Kanel

L'OM veut boucler un transfert ! Comme chaque été, Pablo Longoria prépare une refonte importante de l'effectif et Jonathan Clauss devrait en faire les frais. Le latéral droit n'entre plus dans les plans et le club phocéen souhaite donc récupérer des liquidités en le transférant. Mais les dirigeants savent également que les clubs intéressés pourraient attendre l'été prochain afin de le récupérer libre.

Le mercato estival a ouvert ses portes depuis maintenant deux semaines en France et les choses s'agitent du côté de l'OM. Roberto De Zerbi est attendu dans la cité phocéenne pour parapher un contrat de trois ans. Et dans le sens des départs, les dirigeants ont identifié un premier transfert.

OM : Un indice est lâché pour les prochains transferts à Marseille https://t.co/wbYAozinbH pic.twitter.com/lo7BB9a9lN — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

L'OM veut vendre Clauss...

D'après les informations de La Provence , l'OM souhaite se séparer de Jonathan Clauss dès cet été. Contrairement à ce qu'il a indiqué en conférence de presse, l'arrivée de Roberto De Zerbi n'a pas changé les plans de l'Alsacien qui a également l'intention de plier bagages lors du mercato.

...et se prépare à la catastrophe