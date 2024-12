Clash au PSG, une offre inattendue va tomber ?

Thomas Bourseau

Luis Campos n’aurait, contrairement à Luis Enrique, pas encore apposé sa signature sur un nouveau contrat. En fin de saison, à l’instant T, le conseiller football du PSG s’en ira. Et alors que ça jaserait entre Campos et Enrique selon Foot Mercato, la presse anglaise fait part d’un challenge inattendu pour Luis Campos du côté de Manchester United. Explications.

Rien ne va plus au PSG. En l’espace de 10 jours, le club de la capitale n’a pas remporté le moindre match en concédant deux nuls face à Nantes (1-1) au Parc des princes et sur la pelouse de l’AJ Auxerre vendredi dernier (0-0). En Allemagne, contre le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain s’était incliné sur le score d’1 but à 0. Et depuis, la presse fait écho d’une division entre une certaine partie du vestiaire et Luis Enrique.

Luis Campos et Luis Enrique ne s’entendent plus au PSG ?

Que ce soit Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma ou encore Presnel Kimpembe, tous auraient quelque chose à reprocher à Luis Enrique. Mais pas seulement. Foot Mercato a dernièrement révélé que le torchon commencerait à brûler entre l’entraîneur du PSG ainsi que Luis Campos. Le conseiller football du club de la capitale perdrait patience quant au manque d’ouverture d’esprit d’Enrique sur le marché des transferts. Cet été, le coach espagnol ne se serait pas fait prier pour recaler Viktor Gyokeres et d’autres options offensives sur le marché des transferts.

Manchester United penserait à Luis Campos

Se pourrait-il ainsi que sa prolongation de contrat soit remise en question ? Le Parisien faisait part d’une offre communiquée de la part du PSG début novembre, mais toujours sans réponse du Portugais sous contrat jusqu’à la fin de la saison. Ce supposé clash avec Luis Enrique pourrait rebattre les cartes.

D’autant plus que d’après le journaliste anglais Peter Hall, Manchester United ferait de lui une priorité si jamais Sir Jim Ratcliffe prenait la décision de nommer un nouveau directeur sportif après le fiasco Dan Ashworth, qui n’est resté en poste que cinq mois. Campos remplirait plusieurs cases y compris le fait de prôner le recrutement de jeunes talents à polir et faire éclore. Reste à savoir si Luis Campos recevra une offre de Manchester United à présent.