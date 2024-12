Mercato - PSG : Transfert à 30M€, un plan fou tombe à l’eau

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, la piste menant à Rayan Cherki pourrait revenir en puissance du côté du PSG. Et pour cause, le club de la capitale cherche des renforts offensifs et serait disposé à lâcher 30M€ pour le recruter. Une somme jugée trop importante par Crystal Palace qui espérait pourtant profiter de son lien avec John Textor pour boucler ce transfert. Un plan qui tombe donc à l'eau.

Si le PSG décide de recruter cet hiver, ce sera essentiellement dans l'optique de renforcer son secteur offensif. C'est ainsi que plusieurs pistes circulent à l'image de celle menant à Rayan Cherki. Et si le PSG décide de foncer sur cette piste, cela pourrait compromettre un plan inattendu.

Cherki vers le PSG ?

En effet, selon les informations du SUN, le PSG et le Borussia Dortmund sont les grands favoris pour recruter Rayan Cherki. Il s'agissait d'ailleurs des mêmes clubs qui étaient intéressés l'été dernier. Mais cette fois-ci, l'OL réclamera prêt de 30M€ pour lâcher son jeune milieu offensif.

Crystal Palace distancé malgré son lien avec Textor ?

Une somme qui ne paraît pas effrayer le PSG, mais qui sera beaucoup plus dissuasive pour Crystal Palace. Et pourtant, le club anglais espérait bien pouvoir comptait sur ses liens avec John Textor, propriétaire de l'OL et qui possède des parts dans le club londonien, afin de boucler le transfert de Rayan Cherki.