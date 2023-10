Changement à l’OM, il annonce du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré des débuts poussifs sur le banc de l’OM, avec une défaite contre l’AS Monaco (2-3) et un nul face à Brighton (2-2), Gennaro Gattuso a pu montrer son énergie lors de la première période contre les Anglais, globalement aboutie. Samir Nasri est en tout cas assez optimiste pour la suite de la saison de l’OM.

Après un début de saison délicat sur le plan sportif, mais chaotique en coulisses, Gennaro Gattuso a débarqué pour remettre de l'ordre en interne. Et bien que ses deux premiers résultats sur le banc de l'OM ne soient pas probants, Samir Nasri a vu du positif.

Panique à l’OM, il rassure tout le monde https://t.co/qAq4oteI4Q pic.twitter.com/7f5mXJQNfL — le10sport (@le10sport) October 7, 2023

«Cette équipe est malade»

« Il y a un problème physique et aussi un problème mental. Cette équipe est malade. On a pu le voir quand Brighton a commencé à poser son jeu et à enchaîner les passes, tout de suite les Marseillais ont commencé à être en difficulté », confie l’ancien joueur de l’OM au micro de Canal+ avant de se montrer optimiste pour l’avenir.

«Gattuso a su transmettre son énergie et sa grinta aux Marseillais»