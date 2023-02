«Chacun prend son temps», Messi a lancé son ultimatum au PSG

Thomas Bourseau

Le 8 mars prochain pourrait être une date phare pour l’avenir de Lionel Messi. En cas de désillusion européenne face au Bayern Munich en Ligue des champions, La Pulga pourrait partir. Le décor est planté.

Lionel Messi a été le sauveur du PSG dimanche dernier. Lors de la réception du LOSC au Parc des princes, le numéro 30 du Paris Saint-Germain a offert une victoire poussive au club de la capitale en inscrivant un coup franc dans les dernières minutes du match (4-3). Sous contrat jusqu’en juin prochain au PSG, Lionel Messi aurait à coeur de continuer à performer et court derrière un nouveau Ballon d’or, son huitième. Selon 90min , son objectif est de rester au plus haut niveau et donc en Europe.

«On parle d’un contrat énorme, comme celui de Mbappé»

Une bonne nouvelle pour le PSG ? Le FC Barcelone préparerait également le grand retour de la légende vivante du club blaugrana et pourrait même mettre ses différends de côté avec le clan Messi si le joueur venait à vouloir retourner au Barça . Selon le10sport.com, les discussions se poursuivent entre le PSG et l’entourage de Messi pour le conserver au moins une année supplémentaire. Un connaisseur du dossier a fait savoir au Parisien que cela pourrait être un contrat à la Mbappé. « On parle d’un contrat énorme, comme celui de Mbappé. Chaque partie défend ses intérêts et c’est normal ».

Messi attend le Bayern et pourrait partir en cas d’élimination