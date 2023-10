Cette recrue du RC Lens revit depuis son transfert

Jean de Teyssière

Arrivé au RC Lens à l'été 2021 en provenance de Toulouse, l'attaquant Wesley Saïd a souvent peiné à enchaîner les matchs. Depuis sa rupture des ligaments croisés en 2020, ce n'est plus le même joueur. En deux saisons avec le RC Lens, Saïd n'a connu que treize titularisations. Mais cette saison, c'est un nouveau Wesley Saïd, qui a changé beaucoup de choses au quotidien pour être véritablement une sorte de nouvelle recrue pour le club Sang et Or cette saison.

La vie de footballeur professionnel est rythmée par les bons et les mauvais côtés. Depuis 3 ans, Wesley Saïd ne vit que les mauvais, lui qui ne parvenait pas à enchaîner les matchs. Opéré d'une rupture du ligament croisé en 2020, sa cuisse, qui a servi pour la reconstruction de son ligament, s'est fragilisée ce qui a engendré des blessures à répétition. Au RC Lens depuis trois saisons, cette saison change tout.

«J'ai changé pas mal de choses»

Dans un portrait de L'Équipe dédié à l'attaquant du RC Lens, Wesley Saïd, qui devrait profiter de la blessure de Morgan Guilavogui et de la suspension d'Elye Wahi pour être titulaire pour la troisième fois cette saison, explique son retour en forme : « J'ai changé pas mal de choses. J'ai fait plus attention à la récupération, à la préparation invisible. Je n'ai pas renoncé à quelque chose en particulier, j'ai plutôt accentué les choses dans le sommeil, l'alimentation, je suis un peu plus suivi. Je travaille plus en déséquilibre car c'est ce genre de mouvement que je retrouve sur le terrain. Mes deux dernières blessures, c'était sur des penalties à l'entraînement, un mouvement de bassin contraire à ma jambe de frappe, donc j'essaie de pas mal renforcer ça en salle. Bref, plein de petites choses qui font que je me sens bien. Et le fait de faire pas mal de choses à l'extérieur, peut-être qu'inconsciemment, ça me libère sur le terrain. »

Un préparateur mental pour Saïd