Il annonce la couleur pour son transfert au RC Lens

Thibault Morlain

A l'instar de Raphaël Varane, Serge Aurier ou encore Geoffrey Kondogbia, Benjamin Bourigeaud a lui aussi été formé au RC Lens. Un club qu'il a quitté pour rejoindre en 2017. Aujourd'hui pleinement épanoui en Bretagne, Bourigeaud n'oublie pas pour autant d'où il vient. Pourrait-on alors le revoir chez les Sang et Or ?

Avant de devenir l'un des meilleurs joueurs de la Ligue 1 avec Rennes, Benjamin Bourigeaud s'était révélé sous le maillot du RC Lens, son club formateur. En 4 saisons chez les Sang et Or, le milieu de terrain de 29 ans avait notamment disputé 114 matchs. En 2017, Bourigeaud a fini par signer du côté de Rennes, mais selon ses dires, il ne faut jamais dire jamais à propos d'un possible retour au RC Lens...

Le RC Lens change d’entraîneur, c’est totalement validé https://t.co/9QX1qvklXk pic.twitter.com/wRm7Oa63Ob — le10sport (@le10sport) October 16, 2023

« Je suis très bien au Stade Rennais »

Invité de France Bleu , Benjamin Bourigeaud a été interrogé sur son avenir et la possibilité de revenir au RC Lens. Le joueur de Rennes a dans un premier temps fait savoir : « Lens, j'ai été formé et j'ai grandi là-bas. Je suis très bien au Stade Rennais et je vis au jour le jour ».

« On verra de quoi l'avenir est fait »