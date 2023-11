Cette recrue de l'OM a provoqué un autre transfert

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM a réalisé un grand coup sur le marché en recrutant à la fois Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi. Arrivé deux semaines après l'international centrafricain, le défenseur brésilien a avoué qu'il l'avait convaincu de signer à Marseille, et ce, en lui expliquant ce que représentait le club français.

A la fin de la dernière saison, l'OM a vu Igor Tudor claquer la porte du Vélodrome. Pour pallier le départ du technicien croate, Pablo Longoria a décidé de miser sur Marcelino. Et pour combler son compatriote espagnol (remplacé depuis par Gennaro Gattuso), le président de l'OM a frappé très fort sur le mercato. En effet, Pablo Longoria a recruté de nombreux joueurs, dont Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, qui évoluaient tous les deux à l'Atlético de Madrid. D'ailleurs, le premier aurait facilité la signature du second.

Kondogbia a débloqué le transfert de Lodi

Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Renan Lodi (25 ans) s'est livré sur son transfert à l'OM. Comme l'a révélé le latéral gauche brésilien, Geoffrey Kondogbia l'a convaincu de rejoindre l'OM lors du dernier mercato estival.

«Il m'a poussé à venir ici»