Officiel : C'est terminé, le PSG rate un transfert

La rédaction

Considéré comme la priorité du PSG lors de l'ouverture du mercato, Bernardo Silva ne signera pas à Paris. En effet, comme révélé par le10sport.com, le Portugais a bel et bien prolongé son contrat avec Manchester City. Désormais lié au club anglais jusqu'en 2026, l'ancien Monégasque ne rejoindra pas le PSG cet été, c'est désormais acté.

Lorsque le mercato a ouvert ses portes, la priorité du PSG a rapidement été identifiée. Et pour cause, Luis Campos a tout fait pour recruter Bernardo Silva. Pensant pouvoir s'appuyer sur son excellente relation avec Jorge Mendes, l'agent de l'ancien Monégasque, le dirigeant du PSG a transmis deux offres à Manchester City dont la dernière avoisinant les 60M€. Mais, comme révélé par le10sport.com, le récent champion d'Europe s'est fermement opposé au départ de Bernardo Silva, que Pep Guardiola apprécie grandement.

Bernardo prolonge !@BernardoCSilva a signé un nouveau contrat à Manchester City, qui le maintien à l’Etihad Stadium jusqu’à l’été 2026 🤝 pic.twitter.com/VAtMl2TUBB — Manchester City (@ManCityFra) August 23, 2023

Bernardo Silva prolonge à Manchester City

Selon nos informations, Bernardo Silva ayant compris que son transfert au PSG n'aboutirait pas, a accepté l'idée d'une prolongation de deux saisons. Et c'est désormais officiel ! En effet, par le biais d'un communiqué, le club anglais annonce que « Bernardo Silva a signé un nouveau contrat avec Manchester City jusqu'à l'été 2026 ». Lié jusqu'en 2024 avec Manchester City, le Portugais étend donc son bail de deux ans. Une officialisation qui enchante Txiki Begiristain.

Txiki Begiristain se réjouit de cette signature