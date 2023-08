Mbappé reste au PSG, jackpot de 200M€ confirmé

Pierrick Levallet

Le feuilleton Kylian Mbappé se poursuit sur le mercato. En fin de contrat en juin 2024, la star de 24 ans refuse de quitter le PSG cet été. Cela avait notamment provoqué de vives tensions entre les deux parties. Désormais, le calme est revenu et une prolongation semble être envisagée. Un joli pactole attendrait d'ailleurs l'international français s'il reste cette saison.

À l’approche de la fin du mercato, Kylian Mbappé semble bien parti pour rester au PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2024, la star de 24 ans avait fait savoir publiquement qu’elle comptait honorer son engagement jusqu’au bout. Cela avait d’ailleurs été le point de départ d’une guerre entre l’international français et le club de la capitale.

PSG : C’est terminé pour Mbappé, la décision est prise pour son avenir https://t.co/JkTOZVEzQa pic.twitter.com/wqTwfQF8Hz — le10sport (@le10sport) August 23, 2023

Mbappé parti pour rester au PSG ?

Mais désormais, les tensions sont retombées. Le champion du monde 2018 a été réintégré au reste du groupe parisien après avoir été mis l’écart quelques semaines. Certaines rumeurs évoquent même une possible prolongation de Kylian Mbappé au PSG. De son côté, le Real Madrid n’a pas l’intention de bouger cet été pour le capitaine des Bleus , attendant qu’il soit libre en 2024.

200M€ l'attendent à l'issue de son contrat