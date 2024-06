C'est officiel, la révolution est lancée au RC Lens !

La rédaction

Comme attendu, le RC Lens commence l'été par une restructuration totale en interne. Alors que Franck Haise va rejoindre l'OGC Nice, c'est Arnaud Pouille, le directeur général, qui quitte à son tour ses fonctions au sein du club artésien. Pierre Dréossi devrait prochainement lui succéder chez les Sang-et-Or.

Dauphin du PSG il y a un an, le RC Lens a vécu une saison un peu plus compliquée. Septième de Ligue 1, le club artésien disputera la Ligue Europa Conférence la saison prochaine. Mais avec un organigramme totalement chamboulé. Un an après le départ du directeur sportif Florent Ghisolfi, c'est un autre architecte du retour au premier plan des Sang-et-Or qui s'en va. Par le biais d'un communiqué, le RC Lens a effectivement officialisé le départ de son directeur général, Arnaud Pouille.

Communiqué du Racing Club de Lens▶️ https://t.co/BhKGm6ZDr5#RCLens pic.twitter.com/xfksyB6ifZ — Racing Club de Lens (@RCLens) June 1, 2024

« Au sortir du Conseil d’Administration tenu ce jour, après des dernières semaines marquées par des divergences de vision stratégique mais dans un profond respect mutuel, le Racing Club de Lens et son directeur général Arnaud Pouille, ont acté la fin de leur collaboration », peut-on lire dans un premier temps, avant que le RC Lens ne rende hommage à Arnaud Pouille : « L’ensemble du club remercie chaleureusement Arnaud Pouille pour le considérable travail effectué durant cette ère, enthousiasmante et énergivore, du renouveau. Un prochain cycle s’ouvre à présent au Racing avec une nouvelle organisation dont les contours seront partagés dans les prochains jours ».

