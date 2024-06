OM : Longoria prépare une surprise pour le prochain entraîneur ?

Arnaud De Kanel

En quête d'un nouvel entraineur, l'OM enchaine les refus et se retrouve bloqué dans son nouveau dossier prioritaire menant à Sergio Conceiçao. Pour éviter la catastrophe absolue, Pablo Longoria réfléchit à plusieurs alternatives mais pour l'heure, impossible de connaître l'identité des entraineurs ciblés par le président du club phocéen.

Le mois de juin vient tout juste de débuter et l'OM cherche encore son futur entraineur. Recalé par Paulo Fonseca, tout proche de rejoindre le Milan AC, et par Frank Haise, qui s'apprête à rejoindre l'OGC Nice, le club phocéen fonce sur Sergio Conceiçao. Face à la complexité du dossier, Pablo Longoria s'est préparé à l'échec.

Longoria a des alternatives

D'après les informations de La Provence , le président de l'OM étudierait plusieurs dossiers en parallèle, au quel cas ou la piste Sergio Conceiçao venait à se refermer. Mais le flou demeure.

Aucun nom n'a filtré