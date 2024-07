«C’est l’heure», une grande figure du PSG s’en va !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Membre du PSG depuis 2007, Zoumana Camara vient d'acter son départ avec la fin de sa mission en tant qu'entraîneur des U19. Désormais en quête d'un nouveau challenge au plus haut niveau, l'ancien défenseur central affiche ses ambitions pour l'avenir et évoque les différentes pistes évoquées à son sujet ces dernières semaines.

Zoumana Camara et le PSG, c'est officiellement terminé ! Passé par le Parc des Princes entre 2007 et 2024, tout à tour comme joueur, entraîneur adjoint de l'équipe première puis coach des U19, celui que l'on surnomme Papus a tout vécu de très nombreuses émotions avec le PSG. Il aspire désormais à pratiquer au plus haut niveau, et c'est la raison pour laquelle il a décidé de ne pas prolonger son contrat avec le club de la capitale. Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE , Camara se livre sans détour sur son départ.

« Je suis prêt à prendre un projet »

« C'est l'heure, je suis prêt à entraîner chez les professionnels. Je n'ai pas la prétention de dire en Ligue 1 ou à l'étranger mais je suis prêt à prendre un projet », indique Zoumana Camara, qui aspire donc désormais à entraîner au plus haut niveau après avoir été en charge des U19 du PSG pendant trois saison. Son nom a d'ailleurs été associé à plusieurs clubs ces dernières semaines, comme le FC Metz ou l'EA Guingamp, mais Camara n'a pas réussi à trouver d'accord avec ces deux courtisans.

« Les offres ne me correspondaient pas »