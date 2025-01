C'est le feu sur le mercato, le RC Lens dégaine !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A la recherche de pistes offensives pour son mercato hivernal, le RC Lens s’active. Après avoir identifié le Néerlandais Sontje Hansen (Nimègue), le club artésien voit cette piste se refroidir. Pas de quoi ralentir la cellule de recrutement, qui a dégainé une belle offre pour Cyriaque Irié (Troyes), mais qui a également une autre cible dans le viseur.

Souhaitant toujours jouer l’Europe la saison prochaine, le RC Lens sait qu’il faudra se renforcer sur le mercato hivernal. Ce n’est clairement pas un secret, la formation de Will Still cherche toujours des renforts offensifs, et ce malgré l’arrivée récente du jeune Goduine Koyalipou. Récemment, la piste Sontje Hansen était évoquée du côté de Lens, tout comme celle de Juanmah Bah, défenseur central né en 2006, qui devrait rapidement venir pallier le départ d’Abdukodir Khusanov.

Un jeune talent de Farense sur le radar du RC Lens ! Cañizares, futur gardien des Sang et Or ? 🔍

➡️ https://t.co/jbLc04GxH7 pic.twitter.com/pAgqW0vcPc — le10sport (@le10sport) January 19, 2025

« On n’a pas 50 millions, ni même 10 millions à claquer sur un joueur »

En conférence de presse, Will Still évoquait récemment les dossiers chauds qui attendent le mercato lensois. « On attend un central. S’il signe dans les prochaines heures ou prochains jours, c’est tant mieux.On avait besoin d’un gardien, c’est ok. Maintenant, j’espère qu’il y aura des éléments offensifs prochainement. Il faut être intelligent et réfléchi dans les transferts. On n’a pas 50 millions, ni même 10 millions à claquer sur un joueur. Il faut être réaliste dans ce qu’on veut faire, mais en restant ambitieux », a ainsi confié le technicien belge.

Lens a proposé 10M€ pour Cyriaque Irié

Et malgré les dires du coach, Lens aurait proposé 10M€ pour un renfort, puisque FootMercato révèle ce samedi que les Sang et Or ont formulé une proposition de ce montant à l’ESTAC pour le Burkinabé Cyriaque Irié. Lens attend une réponse concrète pour le joueur de 19 ans, et a également identifié une piste qui n’a pas fuité en Serie A selon FootMercato. En revanche, la piste Sontje Hansen se serait refroidie au cours des derniers jours à en croire le média, qui n’en a pas révélé les raisons...