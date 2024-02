«C’est la fin», un départ colossal se prépare à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pablo Longoria a beau dire qu'il souhaite continuer son aventure à l'OM, sa fin approche. Comme l'a laissé entendre le journaliste Romain Molina, le président du club marseillais serait au bout du rouleau après plus de deux ans à son poste. Son état de santé susciterait même un certaine inquiétude.

Après Gennaro Gattuso, faut-il s'attendre à un nouveau départ de taille à l'OM ? En effet, Pablo Longoria, secoué par les supporters en septembre dernier, est annoncé en fin de cycle. C'est assez logiquement que la question de son avenir lui a été posée en conférence de presse ce mardi. « J’aime être ici, je veux continuer. Beaucoup de gens parlent en mon nom, mais ne me connaissent pas » a déclaré le président de l'OM lors de la présentation de Jean-Louis Gasset.

« La page est en train de se tourner »

Mais à en croire Daniel Riolo, la réalité est tout autre. « Pablo Longoria veut faire autre chose, et partir, puisqu'il s'est mis en situation d'échec cette année, après un départ en fanfare. J'ai beaucoup aimé sa présidence. J'ai l'impression que la page est en train de se tourner, comme souvent à l'OM, de façon dramatique. Les pages se terminent souvent comme ça à Marseille : mal » a déclaré le chroniqueur de l' After Foot sur RMC.

La fin du parcours se confirme