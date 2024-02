Mercato - OM : L’énorme surprise de Longoria

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la défaite sur la pelouse de Brest (0-1), l’OM a pris la décision de se séparer de Gennaro Gattuso, cinq mois à peine après sa nomination sur le banc marseillais. Pour le remplacer, c’est Jean-Louis Gasset qui a été choisi. Une sacrée surprise comme le constate Daniel Riolo.

Gasset, «c'est une énorme surprise»

« Il fallait trouver un pompier et là, le nom de Jean-Louis Gasset est tombé. C'est une énorme surprise. C'est tellement une surprise qu'on ne sait même pas quoi en penser. Entraîneur français et qui allait accepter une mission de trois mois pour rebooster juste l'équipe et on va dire pour la repositionner au classement parce que je ne sais même pas si l'OM ambitionne d'aller chercher une place en Coupe d'Europe. Certainement qu'au fond c'est ce qu'on espère, mais ça va quand même être compliqué », lance le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot , avant d’en rajouter une couche.

«C'est tellement gros que je n'arrive même pas à avoir un avis»