OM : Il a quelques heures pour signer à Marseille !

Après la défaite à Brest (0-1), l'OM a pris la décision de se séparer de Gennaro Gattuso seulement quelques mois après sa nomination pour remplacer Marcelino. C'est Jean-Louis Gasset qui a été choisi pour prendre la succession de l'Italien. Mais Pablo Longoria ne lui a pas laissé beaucoup de temps pour prendre sa décision.

L'OM va connaître son quatrième entraîneur de la saison. Après Marcelino, Jacques Abardonado et Gennaro Gattuso, c'est Jean-Louis Gasset qui a été nommé sur le banc marseillais ce mardi. Présenté devant les médias, l'ancien coach de l'ASSE a dévoilé les coulisses de sa signature, révélant notamment qu'il avait simplement eu que quelques heures pour prendre sa décision.

«On m'a donné la nuit de réflexion»

« J'ai été contacté dimanche vers 23h30. On m'a donné la nuit de réflexion. Il fallait je que donne m'a décision le lundi matin. Je veux finir ma vie en ayant aucun regret et ce défi est l'un des plus beaux à relever », révèle le nouvel entraîneur de l'OM en conférence de presse, avant d'expliquer ce qui l'a poussé à relever ce défi.

«Cela m'a semblé être un challenge possible»