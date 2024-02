Le PSG a tenté de faire craquer une star sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Révélé au LOSC, Eden Hazard a poursuivi sa carrière à Chelsea puis au Real Madrid. Mais régulièrement durant sa carrière, le PSG a été annoncé comme intéressé par son transfert. L’ancien international belge confirme d’ailleurs cette tendance et affirme que tous les étés le PSG a tenté de le convaincre.

Depuis l'arrivée du Qatar en 2011, le PSG a recruté de nombreuses stars, et en a tenté d'autres. A l'image d'Eden Hazard dont le nom a plusieurs fois circulé du côté du club de la capitale. Et l'international belge confirme d'ailleurs qu'il a plusieurs fois recalé le PSG.

Le PSG a tout tenté pour Hazard

« Paris était le seul club à faire pression chaque été pour me recruter. J’ai toujours dit que mon club en France était Lille. Je ne comptais pas aller dans un autre club », révèle-t-il dans une interview accordée à son ancien coéquipier, John Obi Mikel, dans The Obi One Podcast .

«Il n’était pas question de les rejoindre»