«C’est la fin», Riolo confirme un transfert en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche soir, la 11ème journée de Ligue 1 s'est conclue par un derby attendue entre l'OL et l'ASSE. Les Lyonnais ont réussi à battre leurs rivaux stéphanois grâce un but d'Alexandre Lacazette au Groupama Stadium. En fin de contrat à la fin de saison, le célèbre attaquant a certainement vécu son dernier derby dans ce stade, comme il l'a indiqué. Visiblement, il n'y aura pas de retour cette fois-ci.

A 33 ans, Alexandre Lacazette a fait les beaux jours de l'OL pendant de nombreuses saisons. L'attaquant laissera une empreinte indélébile dans ce club qu'il a toujours connu mais qu'il avait quitté une première fois entre 2017 et 2022 pour aller à Arsenal. Le buteur, sous contrat jusqu'à la fin de la saison, ne devrait plus évoluer sous les couleurs lyonnaises la saison prochaine, si l'on en croit Daniel Riolo.

Il trahit l'ASSE pour l’OL et vide son sac https://t.co/ROXZyaSL0t pic.twitter.com/E06clQp9Lj — le10sport (@le10sport) October 28, 2024

« Là, c'est sûr qu'il ne reviendra pas »

Formé à Lyon, Alexandre Lacazette y a débuté sa carrière professionnelle en 2010 en signant son premier contrat. Depuis, il a disputé près de 400 matches sous le maillot de l'OL, une aventure qui devrait toucher à sa fin à la fin de la saison. « Il a déjà quitté le club une fois, et donc il y avait déjà ce petit côté pincement au coeur. Avant, on ne pensait pas forcément qu'il allait revenir, et il est revenu. Là, c'est sûr qu'il ne reviendra pas. Là ce sera la fin, parce que c'est la fin de carrière » déclare Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC à propos du joueur de 33 ans.

Un beau souvenir

Dimanche, Alexandre Lacazette disputait son premier derby au Groupama Stadium face à l'ASSE et a priori, ce sera également le dernier. Seul buteur du match, il a forcément vécu un moment important. L'attaquant a fait un incroyable retour à la maison en 2022 après son aventure à Arsenal et désormais, plusieurs options s'offrent à lui pour la fin de sa carrière. « Est-ce qu'il terminera dans un petit championnat avec un petit chèque au bout ? Libre à lui de faire comme il veut, aux Etats-Unis ou en Arabie Saoudite, au Qatar ou peu importe, mais si c'était son dernier derby (au Groupama Stadium), assurément que c'est un grand moment pour lui et aussi pour les supporters de l'OL. De savoir qu'il a marqué dans son dernier derby à Lyon, après coup, on peut se dire que c'était un très grand moment pour lui » poursuit Riolo.