C'est la fin pour une star de Deschamps ?

Axel Cornic

Successeur d’Hugo Lloris dans les cages, Mike Maignan est rapidement devenu incontournable avec l’équipe de France, avec en prime un rôle de leader au sein du vestiaire. Mais les choses se passent moins bien dans son club de l’AC Milan depuis quelques temps, avec des prestations très loin des attentes.

Après avoir réalisé l’exploit de doubler son club formateur du PSG en 2021, avec un titre de Champion de Ligue 1, Mike Maignan a décidé de quitter la France. Et sa conquête de l’Italie a été un autre franc succès, puisqu’il est rapidement devenu un pilier de l’AC Milan, avec notamment un Scudetto remporté en 2022. Mais le vent semble avoir tourné...

« Mike ruine Milan »

La grâce a en effet quitté le gardien de l’équipe de France depuis le début de la saison. Les critiques se sont faites de plus en plus nombreuses et l’une de ses dernières bourdes n’a pas manqué de faire parler. Lors du 16e de finale aller de Ligue des Champions, Mike Maignan a commis une erreur assez grossière, qui a d’ailleurs sonné la défaite de l’AC Milan face au Feyenoord (1-0). Une action qui le lendemain a fait la Une de la presse sportive italienne, avec La Repubblica qui écrit notamment : « La boulette de Mike ruine Milan ».

Qu’est-ce qui se passe avec Maignan ?

Les prestations de Mike Maignan ne sont pas les seules choses à inquiéter, de l’autre côté des Alpes. Il ne faut en effet pas oublier qu’il ne reste plus qu’un an de contrat pour celui qui est considéré comme l’un des plus fidèles soldats de Didier Deschamps ! Une prolongation est évoquée depuis longtemps, mais La Gazzetta comme Il Corriere dello Sport laissent entendre qu’il n’y aurait plus aucune nouvelle depuis quelques temps. Sans un accord rapide, il pourrait bien se diriger vers un départ libre en juin 2026, où même être poussé vers un transfert dès l’été 2025 !