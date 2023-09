C’est bouclé, le PSG va annoncer un transfert !

Pierrick Levallet

Marco Verratti ne devrait plus être un joueur du PSG d'ici quelques heures. Poussé vers la sortie, le milieu de terrain de 30 ans devrait s'engager à Al-Arabi au Qatar. L'international italien serait attendu à Doha et devrait passer très prochainement sa visite médicale avant de signer son contrat avec le club qatarien.

C’est la fin entre le PSG et Marco Verratti. Arrivé dans l’ombre de Zlatan Ibrahimovic et de Thiago Silva en 2012, l’international italien s’est construit dans la capitale, au point de devenir l’un des meilleurs à son poste. Mais alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2026, le milieu de terrain de 30 ans ne se sent plus désiré. Il devrait donc prendre un nouveau départ ailleurs.

Marco Verratti va quitter le PSG

Le10Sport.com peut d’ailleurs vous confirmer que Marco Verratti est très proche de la sortie. Un temps annoncé en Arabie Saoudite, le champion d’Europe va finalement rejoindre le Qatar. Un accord aurait été trouvé entre Al-Arabi et le PSG autour d’un transfert à 45M€. Marco Verratti aurait d’ailleurs donné son feu vert. Et son arrivée en Qatar Stars League serait imminente.

Son transfert au Qatar est imminent