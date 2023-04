C’est annoncé, une fake news circule sur Messi

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, Lionel Messi pourrait disposer du statut d’agent libre à son départ du PSG. Il est question d’une volonté de Sergio Busquets de suivre son ancien coéquipier. L’occasion pour le FC Barcelone de faire un gros point.

Lionel Messi va-t-il prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain au PSG ? le10sport.com vous affirmait le 18 février dernier que le clan Messi et la direction du Paris Saint-Germain discutaient à ce sujet. Mais entre temps, le club de la capitale est sorti par la petite porte en 1/8ème de finale de la Ligue des champions, remettant en cause l’avenir de Messi à Paris que ce soit du côté du PSG comme celui du joueur selon The Athletic.

Busquets attendrait la décision finale de Messi

Depuis le nouvel échec européen de Lionel Messi au PSG, l’Argentin prendrait toutes les options en considération pour son avenir et notamment un retour au FC Barcelone d’après The Athletic qui s’était dernièrement renseigné auprès de proches de Messi. De son côté, Sergio Busquets voit son contrat arriver à expiration au Barça . Selon ARA , le milieu de terrain du FC Barcelone aurait à coeur de poursuivre sa carrière avec son ex-coéquipier et un départ en Major League Soccer à l’Inter Miami serait une sérieuse possibilité.

«Je ne pense pas que sa décision dépende de la venue ou non de Messi»