PSG : Une star veut suivre Leo Messi, ça discute en privé

Pierrick Levallet

D'ici quelques mois, Lionel Messi pourrait bien ne plus être un joueur du PSG. L'Argentin n'a pas encore donné son feu vert pour prolonger malgré la volonté ferme du club de la capitale de le conserver. Le flou règne encore sur l'avenir du joueur de 35 ans. Mais la suite de sa carrière pourrait être conditionnée à celle d'un autre joueur.

Depuis plusieurs semaines, le flou règne autour de l’avenir de Lionel Messi. L’Argentin n’a toujours pas donné son feu vert pour prolonger au PSG, alors que son contrat arrive à expiration dans quelques semaines. Le champion du monde 2022 ne serait pas certain de vouloir poursuivre l’aventure dans la capitale. Par ailleurs, son avenir pourrait dépendre d’un autre joueur.

L'avenir de Messi dépendant de celui de Sergio Busquets ?

À en croire les informations de Relevo , Lionel Messi et Sergio Busquets voudraient que leur destin soit lié. Les deux anciens coéquipiers au FC Barcelone seraient assez souvent en contact et échangeraient régulièrement sur les différents projets sportifs futurs. L’Argentin et l’Espagnol auraient une relation très étroite, et pourraient être amenés à se suivre cet été puisqu’ils sont tout les deux en fin de contrat et courtisés en Arabie saoudite et aux États-Unis.

Le joueur du Barça joue la montre pour son avenir