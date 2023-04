Messi veut claquer la porte du PSG, il va faire une première victime

Pierrick Levallet

Le suspens reste entier autour de l'avenir de Lionel Messi. La Pulga arrive en fin de contrat et n'a toujours pas prolongé avec le PSG. Dans le même temps, le FC Barcelone rêverait de le rapatrier. Et afin de respecter les règles du Fair-Play Financier, le club culé pourrait être amené à sacrifier un joueur pour permettre le retour de l'Argentin.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi attire toute l’attention sur le mercato. Le PSG n’a jamais caché son envie de prolonger l’aventure avec La Pulga . Le10Sport.com vous révélait même il y a quelques mois que Luis Campos était optimiste dans ce dossier. Mais depuis le retour de la Coupe du monde, les choses ont évolué pour l’avenir de l’Argentin.

Le Barça rêve de rapatrier Messi

En effet, Lionel Messi ne serait plus aussi certain qu’avant de vouloir étendre son engagement au PSG. Le fiasco en Ligue des champions et quelques divergences dans les négociations pourraient le pousser à choisir d’aller voir ailleurs à l’issue de la saison selon L'Equipe et RMC . Dans le même temps, le FC Barcelone rêverait de le rapatrier même si le Fair-Play Financier lui complique la tâche. Mais le pensionnaire de la Liga pourrait prendre une décision afin de rendre son retour possible.

Kessié sur le départ à cause de Messi ?