PSG : «C’est très chaud pour Messi», l’annonce fracassante sur son prochain club

Le PSG est mal embarqué dans le dossier Lionel Messi. Le club parisien souhaite étirer son bail d'une saison et le conserver la saison prochaine, mais le joueur argentin semble réticent à vouloir prolonger son aventure au sein de la capitale française. Selon les informations de la presse espagnole, le champion du monde serait très proche d'un retour au FC Barcelone.

Comme annoncé par le 10Sport.com depuis plusieurs mois, le PSG espère conserver Lionel Messi, malgré les réticences du public, qui lui reproche son manque d'implication sur le terrain. Mais le joueur argentin se montre dur en affaires. A moins que son désir serait de voguer vers d'autres horizons à l'issue de son contrat. Pour l'heure, Messi refuse de prendre la parole, si ce n'est dans une publicité pour la marque Louis Vuitton.

Le message énigmatique de Messi

« Pour moi, l’Horizon (le nom de la valise, ndlr), c’est me tourner vers l’avenir, prendre mon envol, me laisser emporter par mon imagination. Envisager ce qui pourrait se produire, m’ouvrir au champ des possibles. J’aime m’en servir (de la valise). Je n’ai aucune idée de ce qui m’attend, de ce que l’avenir me réserve. J’aime imaginer, envisager ce qui pourrait arriver, mais je ne sais absolument pas ce que mon avenir me réserve. Ce qui doit advenir adviendra selon la volonté de Dieu » a clamé Messi dans cette campagne publicitaire. Pas de quoi faire avancer le dossier.

Messi serait proche du Barça