Messi veut claquer la porte du PSG, il exulte

La rédaction

Comme annoncé par le 10Sport.com depuis plusieurs mois, le PSG souhaite prolonger le contrat de Lionel Messi d'une saison. Mais divers médias en Espagne évoquent un possible retour au FC Barcelone. Le club catalan s'efforce de parvenir à une solution pour enregistrer cette opération auprès de la Liga. Une opération validée par un ancien responsable de la formation.

Au PSG, les dossiers prioritaires sont nombreux. Mais l'un d'eux donnerait du fil à retordre à Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. Il s'agit de celui qui concerne la prolongation de Lionel Messi. Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG a déjà fait part au champion du monde de son désir de le conserver l'année prochaine. Mais pour l'instant, l'international argentin refuserait de prolonger son contrat. Pour quelles raisons ? Sifflet par le public du Parc des Princes, Messi semble vouloir retrouver de l'amour, du soutien. Et Barcelone est le meilleur endroit pour lui permettre de retrouver le sourire.

PSG : Une star attend le feu vert de Messi, une grande annonce tombe https://t.co/7Zgy79XokJ pic.twitter.com/sxZzI70sfD — le10sport (@le10sport) April 15, 2023

Messi se rapprocherait du Barça

Attendue comme le messie par le public catalan, la Pulga aurait réclamé à son entourage de négocier avec Joan Laporta et son équipe. Son père, Jorge Messi, a effectué plusieurs déplacements au FC Barcelone afin de tenter d'avancer. Mais la Liga met son veto en raison des difficultés économiques de la formation blaugrana , qui va devoir trouver un moyen d'enregistrer le retour de Lionel Messi.

Ramon Planes valide le choix de Messi