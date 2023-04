Un buteur du PSG lâche une annonce pour son mercato

Arnaud De Kanel

Poussé vers la sortie l'été dernier par Luis Campos et Christophe Galtier, Mauro Icardi a eu bien du mal à trouver un point de chute. C'est finalement Galatasaray qui l'a convaincu de venir et l'Argentin renait en Turquie. Il a inscrit un triplé retentissant ce vendredi soir et en a profité pour évoquer son avenir.

L'arrivée du binôme Christophe Galtier - Luis Campos a fait des dégâts au PSG. Leandro Paredes, Layvin Kurzawa mais aussi Mauro Icardi en sont les parfaits exemples. Le dernier cité connait bien plus de réussite que ses deux anciens coéquipiers puisqu'il enchaine les buts avec Galatasaray. Vendredi soir, face à Kayserispor, l'attaquant prêté par le PSG a marqué un triplé. Il porte désormais son total à 13 réalisations et 8 passes décisives toutes compétitions confondues avec le club stambouliote. Epanoui en Turquie, Mauro Icardi a de grandes chances de rester et il envisage de discuter avec son président.

Le PSG prépare un transfert à 160M€, il craque en direct https://t.co/9CPKmVUUPw pic.twitter.com/zPbUKiZag8 — le10sport (@le10sport) April 15, 2023

«Nous devons gagner à chaque fois»

Prépondérant dans la nouvelle victoire de Galatasaray, Mauro Icardi rapproche son club du titre. « Je suis content de la victoire et des buts. C’est la première fois que je fais un triplé avec le maillot Rouge et Jaune. C’était important pour l’équipe de réagir après avoir été éliminée de la coupe. Pour cette raison, il était très important pour nous de gagner ce match. C’est pourquoi je suis heureux. Il nous reste encore neuf matchs à jouer. Nous devons gagner à chaque fois », a-t-il lâché sur le site internet de Galatasaray, avant d'évoquer son avenir.

«Nous aurons certainement une conversation avec notre président»