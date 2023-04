Galtier, Mbappé… Toutes les infos mercato du 15 avril

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Galtier déjà au courant de son départ

Actuel entraîneur du PSG, Christophe Galtier ne devrait pas faire long feu sur le banc parisien. Entre les résultats décevants et le scandale qui vient d'éclater, les temps sont durs pour l'entraîneur du PSG. A tel point que Galtier aurait d'ores et déjà conscience qu'il ne sera plus là la saison prochaine. En effet, selon les informations du Parisien , le technicien serait convaincu qu'il s'en ira au terme de la saison, qu'il compte tout de même bien terminer.



Nouveau démenti pour un transfert de l'OM

Du côté de l'OM, les rumeurs se multiplient à l'approche du mercato estival. De nombreuses pistes sont évoquées, mais voilà qu'elles ne seraient pas toutes vraies. Cela serait le cas de celle menant au joueur de Toulouse, Fares Chaïbi. Alors que ce dernier a été associé à l'OM, l'intérêt des Phocéens ne serait pas d'actualité. « Le club n’est pas dessus. Fausse rumeur », a assuré La Minute OM concernant Chaïbi.



Un indice pour l'avenir de Messi ?

En fin de contrat au PSG, Lionel Messi voit son avenir faire l'objet de nombreuses rumeurs. Où jouera-t-il la saison prochaine ? Un retour au FC Barcelone semble plus que jamais se confirmer. D'ailleurs, en Espagne, on a dévoilé un indice qui va dans ce sens. En effet, Mundo Deportivo a expliqué que Sergio Busquets souhaiterait prolonger l'aventure chez les Blaugrana afin de pouvoir évoluer à nouveau avec Messi. Le retour donc du duo entre Busquets et La Pulga au Barça ?



Mauvaise nouvelle pour l'OM avec Balogun

Malgré le récent transfert de Vitinha, l'OM ne dirait pas non pour recruter un autre attaquant. Ainsi, la piste menant à Folarin Balogun revient souvent depuis plusieurs semaines. Mais voilà que le joueur prêté par Arsenal à Reims ne devrait pas débarquer à Marseille. Selon les informations de L'Equipe , les Gunners réclameraient au moins 30M€ pour vendre Balogun. Un prix qui rendrait quasiment impossible un transfert en Ligue 1 et donc à l'OM.



