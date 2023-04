Mercato : La guerre est déclarée, le PSG joue très gros

Thomas Bourseau

En marge de la saison prochaine, le PSG scruterait le marché des entraîneurs pour dénicher le successeur de Christophe Galtier. Du côté de Chelsea, on ferait déjà de l’ombre au club parisien pour trois coachs. Explications.

Christophe Galtier se serait fait une raison. Au coeur d’un scandale raciste dans lequel il est le protagoniste pour des propos qu’il aurait énoncé l’année dernière lorsqu’il officiait à Nice, l’entraîneur du PSG saurait qu’il ne s’éternisera pas à Paris et qu’un divorce sera prononcé cet été selon Le Parisien. Et ce n'est pas Jérôme Rothen qui dira le contraire au vu de ses propos énoncés en début de semaine sur les ondes de RMC pour Rothen s'enflamme . « C’est compliqué d’imaginer qu’il supportera cette pression là la saison prochaine. Parce que la saison il va la finir, on anticipe déjà la prochaine. Je lui souhaite en effet de partir et de finir avec un titre de champion de France ».

Galtier acte son départ, il prend une grande décision au PSG https://t.co/bp7XacbOQF pic.twitter.com/8H4adEnKhG — le10sport (@le10sport) April 15, 2023

Le PSG lance son opération séduction pour son futur coach

De quoi pousser le Paris Saint-Germain à se pencher sur la succession de Christophe Galtier. Plusieurs noms sont liés à la quête du PSG. Selon l’éditorialiste Daniel Riolo, Neymar devrait militer en coulisse pour que Luis Enrique débarque au PSG. Le profil de Julian Nagelsmann serait également pris en considération lorsque Ruben Amorim postulerait de lui même.

Le PSG se frotte à Chelsea pour trois entraîneurs !