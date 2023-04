Le PSG veut boucler un transfert à 160M€, un bras de fer prend forme

Pierrick Levallet

En grande forme cette saison, Jude Bellingham a tapé dans l'oeil de nombreux clubs sur le mercato. Le milieu de terrain de 19 ans intéresserait notamment le PSG, Nasser Al-Khelaïfi appréciant grandement l'Anglais. Toutefois, d'autres clubs seraient de la partie. Et deux d'entre eux seraient particulièrement bien placés pour le recrutement du crack de Dortmund.

Cet été, Jude Bellingham devrait connaître un mercato agité. Bluffant avec le Borussia Dortmund, le milieu de terrain de 19 ans pourrait quitter l’Allemagne lors de la prochaine fenêtre des transferts. Plusieurs clubs s’intéresseraient à lui, dont le PSG. Le montant de l’opération, lui, pourrait atteindre les 160M€ selon The Athletic . Récemment, Liverpool était également annoncé sur le dossier. Mais Jürgen Klopp semble s’être refroidi.

Le PSG prépare un transfert à 160M€, il craque en direct https://t.co/9CPKmVUUPw pic.twitter.com/zPbUKiZag8 — le10sport (@le10sport) April 15, 2023

Liverpool s'est refroidi pour Bellingham

« Je ne sais pas pourquoi nous parlons de choses que nous ne pouvons théoriquement pas avoir. Si un enfant dit qu'il veut une Ferrari pour Noël, vous dites que nous ne pouvons pas nous l'offrir et que vous ne pouvez pas conduire ! Ce dont nous avons besoin et ce que nous voulons, nous essayons de l'obtenir par tous les moyens » a ainsi confié l’entraîneur allemand. Toutefois, le PSG n’aurait pas encore la voie libre pour Jude Bellingham.

Manchester City et le Real Madrid sont encore dans la course