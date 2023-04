C’est annoncé, le PSG prend part à un transfert légendaire

Thomas Bourseau

Jude Bellingham pourrait bien être le tube de l’été au vu des courtisans étant prêts à l’accueillir, y compris le PSG. Une revanche XXL aurait lieu en coulisses entre Liverpool et le Real Madrid après le feuilleton Aurélien Tchouaméni. Explications.

Vu comme c’est parti, il se pourrait bien que le PSG prenne part au transfert de l’année cet été. La saison passée, le Paris Saint-Germain a, comme la plupart des grands noms européens, manqué le coche pour Erling Braut Haaland qui a débarqué du côté de Manchester City. Cette fois-ci, le PSG compte bien tenter sa chance à fond avec Jude Bellingham comme son président Nasser Al-Khelaïfi le révélait pour Sky Sports en décembre dernier en affirmant que : « tout le monde le veut ».

Liverpool fait du transfert de Bellingham une affaire personnelle…

Et en effet, la concurrence s’annonce d’ores et déjà rude pour le PSG dans la course à la signature de Jude Bellingham. Hormis le Manchester City de Pep Guardiola qui pourrait alors faire coup double après la réussite de l’opération Haaland en 2022, Marca affirme que Liverpool aurait à coeur de se racheter après le cuisant échec Aurélien Tchouaméni l’été dernier, parti au Real Madrid.

...le Real Madrid fixe sa limite, le PSG est prévenu