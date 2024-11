Ce renfort du PSG balance sur le mercato

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des derniers mercato, le PSG a tenu à se renforcer en défense. Écarté des terrains en raison d’une terrible blessure au tendon d’Achille datant de février 2023, Presnel Kimpembe a vu de nombreux défenseurs rejoindre le club. Pas de quoi effrayer le principal intéressé, qui est conscient de la concurrence dans la capitale.

En février 2023, la carrière de Presnel Kimpembe a tourné au cauchemar. Victime d’une rupture du tendon d’Achille face à l’OM, le défenseur du PSG n’a plus retrouvé le chemin des terrains depuis. Après un long chemin de croix, le joueur de 29 ans a finalement repris l’entraînement collectif. Ce dimanche soir, Kimpembe s’est longuement livré sur cette période très compliquée au PSG.

Presnel Kimpembe en plein calvaire

« Jamais de ma vie j'aurai pensé que j'allais faire un an et demi, presque deux ans, sans jouer, et être aussi patient, attendre et attendre, et attendre », a d’abord révélé le numéro 3 auprès du Canal Football Club. « Tous les jours à l’entraînement, on ne sait pas quand est-ce que je vais reprendre. La seule chose que je voulais, c'était d'être avec l'équipe, être avec du collectif, parce que j'ai fais une bonne année et demie en étant tout seul, à l'écart. Je m’entraînais quand eux ils finissaient, c'était tous les jours un roulement. J'ai réussi à faire la part des choses, à rester toujours au plus proche de l'équipe, en faisant les déplacements en Champions League, en allant aux matchs ».

« Il y a des grands joueurs, de la concurrence, c'est normal »

Ces derniers mercato, Lucas Hernandez, Lucas Beraldo, Milan Skriniar, et surtout Willian Pacho ont rejoint le PSG. Pas de quoi poser problème à Presnel Kimpembe, qui veut retrouver sa place : « Les différents styles de défenseurs centraux qui sont arrivés ? Dans toutes les grandes équipes, il y a des grands joueurs, de la concurrence, c'est normal. Je l'ai connu quand je suis arrivé, je la connais encore aujourd'hui, et je la connaîtrai encore demain, ce n'est pas un problème. J'ai commencé, il y avait les plus grands. J'ai joué avec Thiago Silva, Marquinhos, David Luiz, Zoumana Camara, Abdou Diallo... la concurrence, je la connais ».