Catastrophe au PSG, Mbappé réclame son transfert

Dan Marciano - Rédacteur

Kylian Mbappé fait, de nouveau, la UNE en Espagne. Le joueur français est associé au Real Madrid après avoir pris la décision de ne pas étirer son bail d'une saison avec le PSG. En réalité, le champion du monde 2018 regretterait sa prolongation en mai 2022 et aimerait changer d'air dans les prochains mois. Le feuilleton sur son avenir semble repartir de plus belle.

Kylian Mbappé a donné le ton. Selon les informations de L'Equipe, le joueur du PSG aurait refusé d'étirer son bail d'une saison, soit jusqu'en 2025. En réalité, l'international français espérerait quitter le PSG dans les prochains mois comme l'a annoncé Carlos Carpio.

Mbappé voudrait s'en aller

« En octobre, RMC Sport et nous à Marca avons confirmé ce que L'Equipe assure aujourd'hui : Mbappé veut quitter le PSG le plus vite possible. Sa destination est à nouveau le Real Madrid. Parviendra-t-il à franchir le cap de la troisième fois ? Tout porte à croire que oui, mais je ne peux pas être aussi catégorique qu'il y a un an » a déclaré le journaliste de Marca sur Twitch.

Les raisons dévoilées