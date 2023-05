Le Qatar en rêve, une surprise préparée par le PSG ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG s’apprête à conclure une saison décevante sur de nombreux plans, Christophe Galtier est forcément fragilisé, mais d’après les informations révélées par le 10 Sport, son départ n’est pas d’actualité. Cela n’empêche pas les rumeurs de s’accumuler sur le sujet. Outre José Mourinho, le nom de Thiago Motta ressort également.

Quel sera l’avenir de Christophe Galtier ? D’après les informations divulguées par le10sport.com, le PSG envisage jusqu’à maintenant de poursuivre l’aventure avec l’entraîneur français, et ce malgré sa première saison que beaucoup jugent ratée. Pour autant, plusieurs noms circulent toujours pour débarquer sur le banc.

PSG - Galtier : Le verdict est tombé ! https://t.co/Z6SlydrWzh pic.twitter.com/XyyUHcpKko — le10sport (@le10sport) May 25, 2023

Al-Khelaïfi apprécie Motta

Thiago Motta apparaît notamment comme un candidat crédible, Nasser Al-Khelaïfi appréciant depuis longtemps le profil de l’ancien milieu du PSG, en grande réussite à Bologne. Comme l’explique L’Equipe , l’Italien peut compter sur de solides relais à Paris pour appuyer sa candidature, mais d’autres, au contraire, se montrent plus sceptiques.

D’autres doutent au PSG

Le quotidien sportif ajoute en effet que le débat est ouvert au sein du PSG. Certaines personnes en interne regrettent encore le manque d’expérience de Thiago Motta, passé par le Genoa et la Spezia avant d’arriver à Bologne. Les réseaux italiens du technicien transalpin ne joueraient pas en sa faveur non plus, les propriétaires du PSG ayant voulu s’en défaire l’été dernier avec le départ de Leonardo.