Mercato - PSG : Le clan Galtier lâche une bombe en privé, tout est relancé

Alors qu’il dispose encore d’une année de contrat, Christophe Galtier est annoncé sur le départ après la saison ratée du PSG. Pour autant, d’après les informations du 10 Sport, le Français est bien parti pour rester à son poste, et ce malgré les gros doutes de son entourage, persuadé que son aventure va prendre fin.

L’été dernier, le PSG, et plus particulièrement Luis Campos, décidait d’accorder sa confiance à Christophe Galtier, venu remplacer Mauricio Pochettino. Un choix qui ne s’est pas avéré payant, le club de la capitale ayant connu une saison difficile marquée par les polémiques et des résultats décevants malgré le onzième titre de champion qui s’annonce. Forcément, l’avenir de Christophe Galtier fait parler.

Quel avenir pour l’entraîneur du PSG ?

Selon L’Équipe , la position du PSG concernant son entraîneur n’a pas bougé. Officiellement, le club n’est pas à la recherche d’un nouvel homme, et Christophe Galtier serait donc bien parti pour rester à son poste comme vous l’avait révélé le10sport.com. Cependant, le quotidien sportif assure qu’une réflexion est menée au sein du club.

Le clan Galtier n’y croit plus