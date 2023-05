L'offensive est lancée, sa réponse va plaire au PSG

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le Bayern, Lucas Hernandez aurait reçu une offre du PSG. Et le défenseur français serait ouvert à l'idée de migrer vers Paris cet été. D'après l'entourage du joueur, le PSG n'aurait eu aucune chance sur ce dossier si le Bayern était passé à l'offensive cet hiver.

Très performant sous les couleurs du Bayern et de l'équipe de France avant sa blessure au Qatar, Lucas Hernandez aurait tapé dans l'œil du PSG. Selon les informations de Foot Mercato , confirmées par Sport 1 , le club de la capitale serait déjà passé aux choses sérieuses sur ce dossier. Ce qui ferait vaciller Lucas Hernandez.

Mbappé : «Dramatique», il prédit le pire pour le PSG https://t.co/g0g09yARty pic.twitter.com/l2239XrTA3 — le10sport (@le10sport) May 25, 2023

Le PSG a dégainé une offre XXL pour Lucas Hernandez

D'après les indiscrétions de Sport 1 , le PSG aurait formulé une offre à Lucas Hernandez. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le Bayern, le défenseur de 27 ans serait en train d'étudier la proposition parisienne.

Lucas Hernandez aurait déjà prolongé si...